Эколог Лакустова дала советы, как сократить потребление энергии на кухне

Кухня — один из основных потребителей энергии в доме. На приготовление пищи и работу техники уходит от 25 до 40% всего используемого электричества и газа. Эколог, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова рассказала Life.ru , как минимизировать расход ресурсов на кухне без радикальных мер и больших вложений.

Для начала следует правильно взаимодействовать с плитой. Посуда должна соответствовать размеру конфорки, чтобы не тратить энергию на нагрев воздуха. Совпадение диаметров дает 5–10% экономии. После закипания следует уменьшить мощность на 50–70%, что не повлияет на скорость приготовления, но позволит сэкономить энергию.

За 10–15 минут до окончания приготовления электрическую или индукционную плиту можно выключить. Поверхность будет отдавать остаточное тепло, а блюдо доходить. Это позволяет сэкономить до 15% электроэнергии.

«Пользуйтесь крышками. Готовка без крышки увеличивает расход энергии в среднем в три раза», — добавила специалист. Качественная крышка с тяжелым бортиком или стеклянная с пароотводом позволяет поддерживать кипение на минимальной мощности.

Также важно использовать качественную посуду с многослойным дном, которое равномерно распределяет тепло и долго его удерживает. Такие кастрюли и сковородки дают экономию до 40% по сравнению с посудой с тонким дном.

Для максимальной энергоэффективности можно использовать скороварки, которые увеличивают скорость приготовления тушеных блюд, мяса, бульонов в три-пять раз и соответственно снижают расход энергии.

Для духовки следует использовать керамические или чугунные емкости, которые аккумулируют жар и позволяют выключать духовку за 10–15 минут до готовности. Не стоит без необходимости открывать дверцу духовки, лучше пользоваться конвекцией и готовить сразу на нескольких уровнях. Это позволяет снизить расход электричества или газа на 20–30%.