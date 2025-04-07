Эколог Кунафин: сбор березового сока в Москве грозит штрафом от 3500 рублей

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин предупредил о наказании за сбор березового сока в Москве, передала «Вечерняя Москва».

По словам эколога, такие действия приравниваются к повреждению зеленых насаждений. За нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа от 3500 рублей, заявил эксперт.

Для добычи целительного напитка нужно выехать из столицы. Но даже вдали от города необходимо соблюдать предосторожности, чтобы не навредить деревьям. Неправильная техника сбора может привести к инфекциям и гибели растения. Так, слишком глубокие отверстия или чрезмерный забор жидкости нарушают сокодвижение.