Эколог Куксин: Ярославская и Тверская области находятся в зоне риска торфяных пожаров
Эколог и учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин перечислил регионы РФ с наиболее высокой вероятностью возникновения лесных возгораний. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам эксперта, в списке оказались Ярославская, Тверская, Рязанская, Ивановская, Владимирская и Смоленская области. Риск объясняется наличием множества осушенных торфяников в этих субъектах.
Куксин также указал на тревожную ситуацию, связанную с изменением климата. Во многих регионах наблюдаются необычные почвенные засухи.
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