Эколог Каюмов предупредил аллергиков о неприятных последствиях таяния снега

Эколог Асхат Каюмов в интервью NewsNN.ru предупредил, что песко-соляная смесь и реагенты, которыми зимой обрабатывают улицы, могут представлять опасность для аллергиков и астматиков.

По словам эксперта, в зимний период дороги в городе обрабатывают смесью песка и соли, чистой солью или реагентами на основе хлорида кальция. В результате на улицах образуется «жидкая каша», а в воздух попадают летучие соединения.

«В период таяния снега концептуально ничего не меняется. Все, что могло вылететь, уже давно вылетело. И мы с вами это вдохнули», — отметил специалист.

Он предупредил, что весной основную угрозу начинает представлять пыль от песко-соляной смеси, которая разносится по всему городу. Как только дороги подсохнут, аллергики и астматики почувствуют ухудшение самочувствия.