Эколог Каюмов объяснил, что таяние снега не должно повлиять на качество воды из-под крана

Эколог Асхат Каюмов в беседе с NewsNN.ru заверил, что вода из-под крана в период таяния снега не должна представлять опасности.

Специалист напомнил, что в сугробах накапливаются различные вредные вещества: реагенты, песко-соляная смесь, нефтепродукты, стекающие с автомобилей, а также сажа от трения шин о дорогу.

«Как говорится, все, что мы с вами „высмаркиваем“ на снег, рано или поздно оказывается в наших питьевых водозаборах», — отметил эксперт.

Тем не менее, причин для беспокойства нет: перед попаданием в краны вода проходит обязательную подготовку на специальных станциях, где ее качество доводится до нормативных показателей.