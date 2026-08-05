Эколог Хитев заявил, что климатические явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья служат важными ориентирами для синоптиков

По словам кандидата химических наук, доцента Института экологии РУДН Юрия Хитева, климатические явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья служат важными ориентирами для синоптиков при составлении сезонных прогнозов. Эксперт пояснил в беседе с RT , что ключевым фактором здесь является колебание ENSO — температура поверхностного слоя воды в экваториальной зоне Тихого океана.

В фазу Эль-Ниньо, когда океан теплеет, в Сибири и на Дальнем Востоке обычно наступают более мягкие зимы, однако в отдельные годы этот же процесс способен парадоксальным образом усиливать Сибирский антициклон, провоцируя сильные морозы. Противоположная фаза — Ла-Нинья, связанная с охлаждением вод, как правило, приносит в Северную Евразию более холодные и снежные зимы, написали «Известия».

При этом эколог подчеркнул, что влияние этих глобальных процессов на Россию значительно слабее, чем, например, на Северную Америку. Помимо явлений в Тихом океане, метеорологи учитывают состояние арктического ледяного покрова, положение полярного вихря, североатлантическое колебание и общую динамику температур поверхности мирового океана.