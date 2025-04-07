Эколог Голубитченко: выбросы пальмового масла в Анапе не навредят экосистеме

Выбросы пальмового масла у берегов Анапы не должны причинить серьезный вред морской экосистеме. Такое мнение высказал член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко, сообщили « Краснодарские известия ».

Специалист пояснил: пальмовое масло практически не токсично. Оно представляет опасность только при плавлении, которое возможно при температуре выше 40 градусов.

«Сейчас оно просто будет плавать кусками на поверхности воды, не создавая масляную пленку и не препятствуя газообмену атмосферы с морем», — пояснил ученый.

По его словам, вероятной причиной выбросов стала нештатная ситуация в районе порта Тамань. Именно там расположена компания «Пищевые ингредиенты», занимающаяся экспортом продукта.