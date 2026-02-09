Эколог Голубитченко отметил, что снежная зима создала благоприятные условия для зимовки насекомых на Кубани

Эта зима удивила обилием снега. Погодные условия оказывают влияние на популяции насекомых, ведь снег способствует их успешной зимовке, рассказал член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко. Его слова привел телеканал «Кубань 24» .

Специалист отметил, что из-за продолжительного снежного покрова почва не промерзает глубоко. Это создает благоприятные условия для зимовки насекомых. Однако говорить о возможном их нашествии пока рано, многое зависит от весны.

«Если влажность сохранится высокой, будет также много осадков и луж, то да, действительно, комаров и клещей может стать больше обычного. А вот в случае засухи вместо благоприятной среды для их размножения все превратится в пыль», — подчеркнул эксперт.

Голубитченко также отметил, что не все насекомые выигрывают от снежного покрова. Например, сельскохозяйственные вредители от него страдают. Эколог сообщил, что из-за такой погоды погибли кладки саранчи, которые обычно оставляются вблизи водоемов.