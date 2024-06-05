Эколог Фисун: переход на листовой чай вместо пакетированного поможет сделать мир чище

Эколог Ольга Фисун посоветовала ввести в повседневную жизнь привычки, которые уменьшат негативное воздействие на окружающую среду. Так, стоит закрывать кран во время чистки зубов и мытья посуды, отметила эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

Она также рекомендовала отказаться от использования пакетированного чая в пользу листового. Мешочек с травами содержит текстиль, бумагу, пластик и металлическую скобу.

«Это сложный предмет для вторичной переработки», — пояснила специалист.

Кроме того, Фисун призвала не запускать воздушные шарики в небо. Эти изделия практически не разлагаются.