Эколог Безруков заявил, что водопроводная вода в Челябинске соответствует нормативам

Руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков сообщил Ura.ru , что водопроводная вода в Челябинске соответствует нормативам, несмотря на возможную мутность. Он порекомендовал местным жителям фильтровать или отстаивать воду перед использованием.

Эколог пояснил, что инженерные коммуникации, обеспечивающие водоснабжение и водоотведение, требуют замены из-за износа. Чугунные трубы необходимо менять каждые 40 лет, а оцинкованные — каждые 20 лет. Техническое обследование сетей должно проводиться не реже одного раза в пять лет.

Из-за износа коммунальных сетей в городе часто происходят аварии. По инициативе губернатора Алексея Текслера в регионе реализуется проект «Большой ремонт 74», направленный на модернизацию инженерных сетей и очистных сооружений.