Эколог Безруков заявил, что водопроводная вода в Челябинске соответствует нормативам

Руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков сообщил Ura.ru, что водопроводная вода в Челябинске соответствует нормативам, несмотря на возможную мутность. Он порекомендовал местным жителям фильтровать или отстаивать воду перед использованием.
Эколог пояснил, что инженерные коммуникации, обеспечивающие водоснабжение и водоотведение, требуют замены из-за износа. Чугунные трубы необходимо менять каждые 40 лет, а оцинкованные — каждые 20 лет. Техническое обследование сетей должно проводиться не реже одного раза в пять лет.
Из-за износа коммунальных сетей в городе часто происходят аварии. По инициативе губернатора Алексея Текслера в регионе реализуется проект «Большой ремонт 74», направленный на модернизацию инженерных сетей и очистных сооружений.
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