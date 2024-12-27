Эколог Безруков призвал россиян покупать живые ели в горшках

Жители Челябинской области могут сделать новогодние праздники экологически чистыми и безопасными, следуя нескольким простым советам. Руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков предложил Ura.ru рекомендации по празднованию Нового года.

Огромное количество пищевых отходов, упаковочного материала, пластика, фольги, картона, полиэтилена и ненужных вещей остается после Нового года. Безруков не призывает отказываться от традиционных праздников, но предлагает уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Эколог рекомендует отдавать предпочтение живой елке в горшочке, ведь искусственные елки практически невозможно переработать, а в земле они разлагаются около 200 лет. Также не стоит ежегодно приобретать большое количество мишуры, дождика и искусственного снега, которые накапливаются в природе и не выводятся из организма. Вместо этого он советует выбирать качественные многоразовые гирлянды, а украшения изготавливать своими руками.