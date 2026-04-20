Эколог Безруков предупредил о штрафах за сбор редких цветов в Челябинской области

В Челябинской области запрещено уничтожать цветы, занесенные в Красную книгу. За это предусмотрен штраф или даже уголовное дело. Руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков рассказал в беседе с Ura.ru , какие цветы нельзя срывать.

Среди редких и исчезающих растений в регионе — прострел желтеющий (сон-трава), тюльпан поникающий, рябчик русский, венерин башмачок, ятрышник мужской и ятрышник обожженный. Эти растения находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в защите.

Также в Красную книгу Челябинской области включены некоторые виды ковыля, осоки, ирисов, гвоздики, кувшинки, фиалки, орхидей и дикого лука. Подснежники тоже находятся под защитой.

За уничтожение или сбор растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.