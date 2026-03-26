Эколог Безруков предупредил аллергиков о раннем цветении деревьев из-за резкого потепления

Руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков заявил в беседе с Ura.ru , что из-за резкого потепления в Челябинской области началась ранняя весна, которая приведет к обильному цветению растений и повышенному содержанию аллергенной пыльцы в воздухе.

Специалист подчеркнул, что из-за теплой погоды сроки цветения деревьев сдвинулись.

«Уже началось аномально ранее цветение ольхи и ивы, а в ближайшие недели к ним присоединятся береза, ясень, клен», — объяснил эксперт.

По его словам, в городских условиях ситуация усложняется тем, что пыльца смешивается с выхлопными газами и промышленными выбросами. Такой микс может усилить аллергическую реакцию.