Экоактивистку Чирикову попытались через суд выселить из жилья в Москве

Экоактивистку Евгению Чирикову* захотели выселить из московской квартиры. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило РИА «Новости» .

Заседание по делу прошло в Коптевском районном суде. Ходатайство о выселении экоактивистки из московской квартиры оставили без движения.

Несколько недель назад Чирикову* заочно арестовали и объявили в международный розыск по статье о распространении фейков о российской армии. Следователи установили, что она опубликовала в социальных сетях видео, содержащее ложную информацию о ВС России, и выступала против проведения специальной военной операции.

Кроме того, ее обвинили в публичном оправдании терроризма за поддержу в одном из интервью запрещенной террористической организации «Легион „Свобода России“»**.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России. Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Запрещенная в России террористическая организация.