Экоактивист Мокеева призвала россиян организовать дома раздельный сбор отходов

Экоактивист Елена Мокеева в беседе с изданием Regions.ru подняла проблему раздельного сбора мусора. По ее словам, россияне выбрасывают большую часть вещей, которые можно было бы грамотно использовать повторно.

Как написал сайт kp.ru, избавиться от органической части мусора можно с помощью компостера или диспоузера. В этом случае мусорный пакет не понадобится.

По словам эксперта, в полиэтиленовых пакетах содержится множество вредных веществ, таких как свинец, клей и краска. Кроме того, на их поверхности могут размножаться опасные бактерии, включая кишечную палочку, плесень и грибки. Такие пакеты достаточно долго разлагаются в земле, тем самым нанося вред природе, добавила Мокеева.