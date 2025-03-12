Экоактивист Чернецова: пластиковые кормушки удобны, но опасны для экологии

Журналисты «ТСН24» , проводя «рейды» по Туле в поисках историй, заметили, что некоторые жители города делают кормушки из пластиковых бутылок, и спросили у руководителя проектной деятельности ТРОО «Экологическая защита» Ольги Чернецовой о безопасности этого метода.

Делать кормушки из пластиковых бутылок можно, но важно помнить о безопасности птиц и животных. Острые края вырезанных отверстий представляют реальную опасность. По словам экоактивиста, птицы могут запутаться, пораниться или погибнуть, зацепившись за острые кромки пластика. Чтобы сделать отверстия безопасными, нужно обработать все края, например, с помощью наждачной бумаги.

Пластиковые кормушки удобны, экономны, но опасны для окружающей среды. Они превращаются в мусор, который загрязняет планету. Даже прочно закрепленная кормушка может сломаться. Этот пластик окажется на земле, в водоемах или в желудках животных. Экологически безопасные альтернативы — лучший выбор.

Важно, чтобы кормушка была прочной, защищенной от осадков, а также безопасной для животных и окружающей среды.