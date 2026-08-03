Екатеринбуржца обвинили в привлечении сообщников для нападения на бывшую жену

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство по найму с особой жестокостью. 45-летний местный житель планировал изувечить свою бывшую сожительницу. В ближайшее время дело передадут в суд, написало Ura.ru .

По данным пресс-службы Следственного управления СК России по Свердловской области, мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ за организацию покушения на убийство по найму, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору.

Следователи установили, что с декабря 2025 года по январь 2026 года мужчина разработал план нападения на бывшую супругу. Он пообещал знакомой крупное денежное вознаграждение и автомобиль за содействие в преступлении.

Организатор предоставил соучастникам подробную информацию о жизни и распорядке дня жертвы, а также ключ от подземного паркинга, где был припаркован автомобиль потерпевшей. Обвиняемый передал токсичное химическое вещество на основе серной кислоты в стеклянной бутылке. Женщина-пособник передала смертоносную жидкость исполнителю.

Утром 12 января 2026 года исполнитель проник на охраняемую территорию подземного паркинга и напал на потерпевшую, умышленно вылив ей в лицо концентрированную кислоту. Женщина получила тяжелые химические ожоги, но осталась жива благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Личности всех троих участников преступной группы были установлены в кратчайшие сроки. Фигурантов задержали практически по горячим следам в микрорайоне Пионерский на улице Кондукторской. Соучастники ранее были судимы за причастность к незаконному обороту наркотиков.