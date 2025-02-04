Екатеринбуржец вернул книгу в библиотеку спустя 106 лет

В библиотеку имени Белинского в Екатеринбурге принесли книгу, которую взяли в 1919 году. Ее нашел местный житель и передал в отдел редких книг, сообщили в группе библиотеки «ВКонтакте».

В книге «Внимание и интерес при обучении», изданной под редакцией А. И. Анастасьева, был лист с записью о том, что ее взяли в июле 1919 года. Вернуть книгу должны были через месяц, но этот лист не сохранился. Однако осталась старая печать библиотеки.

«Почему читатель не вернул ее через месяц — остается только догадываться. Просто для справки: 14 июля 1919 года в Екатеринбург вошла Красная Армия и окончательно установила свою власть», — прокомментировали в библиотеке.

Ранее во Франции арестовали группу похитителей русской классики из европейских библиотек. Среди украденных книг — прижизненные издания Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Злоумышленники обчистили библиотечные фонды Франции, Швейцарии, Германии, Финляндии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии.