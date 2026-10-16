Екатеринбурженка Костинюк рассказала о воспитании чемпионов по эстетической гимнастике

Основатель клуба эстетической гимнастики «Лидер» в Екатеринбурге Валерия Костинюк рассказала о том, как воспитать чемпионов и совмещать тренировки с учебой. Об этом она сообщила в интервью ЕАН .

Она начала заниматься в три года и к 16 годам получила звание мастера спорта России, а карьеру завершила примерно в 23 года. После работы тренером в другом зале она открыла собственный бизнес, который сейчас ведет вместе с сестрой Виталиной — у них две команды, одну из которых тренирует сестра.

Клуб «Лидер» открыл два новых филиала — на Уралмаше и в Академическом, где набирают малышей, только начинающих спортивный путь. По словам Костинюк, залог успеха — это регулярные тренировки, дисциплина и стремление к цели. Этой весной ее команда девочек 10–12 лет в составе сборной Свердловской области заняла второе место на международных соревнованиях в Ереване, а затем завоевала «серебро» на этапе Кубка мира в Казахстане.