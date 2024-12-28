Эйвазов назвал причину развода с Нетребко и заявил, что они живут разными интересами

Певец Юсиф Эйвазов признался, что развелся с Анной Нетребко из-за того, что они начали жить разными интересами. Об этом сообщил News.ru .

Народный артист Азербайджана рассказал, что перед принятием решения о разводе они с оперной певицей признались друг другу, что остаются родными людьми, но между ними «уже что-то не то».

«В один момент мы просто честно осознали, что живем немножко разными интересами и разными жизнями», — поделился Эйвазов.

Артист подчеркнул, что развод — часть жизни, в которой бывает всякое. Главное, по его мнению, «честно понять, что ты хочешь».