Египет стал главным направлением для туристов из Перми с начала 2026 года

За первый квартал 2026 года пассажиропоток через аэропорт «Большое Савино» в Перми составил 58 287 человек, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом написал сайт properm.ru.
Количество международных авиарейсов также увеличилось: 301 против 145 в 2025 году (рост на 107,6%).
Основной причиной роста числа рейсов и пассажиров стало увеличение интенсивности полетов в Египет. Таможенники также пресекли ряд нарушений, включая перемещение товаров, подпадающих под запреты и ограничения.
