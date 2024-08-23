Ефимов: в Тропарево-Никулине обустроят четыре участка по программе КРТ

Преобразованием четырех участков в районе Тропарево-Никулино площадью около 23 гектаров занимаются инвесторы и назначенные городом операторы. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в течение четырех-пяти лет там появятся жилые и деловые кварталы.

Инвестиции в развитие площадок составят почти 40,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — около 714 миллионов рублей.

Район Тропарево-Никулино ждет преображение, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Тут появятся 55 тысяч «квадратов» современного жилья, в том числе для участников программы реновации.

Реорганизацию участка площадью 0,68 гектара проводит правообладатель, три других проекта общей площадью почти 22,3 гектара — операторы КРТ.

Специалисты возведут на участках свыше 132 тысяч «квадратов» недвижимости. Благодаря проекту в районе появятся 1,9 тысячи новых рабочих мест.

Также в районе возведут общественно-деловые объекты площадью свыше 77 тысяч квадратных метров.

Среди них: школа, здания скорой и полиции. Все участки благоустроят и озеленят, а рядом с домами возведут спортивные и детские площадки.

Программа комплексного развития территорий помогает создавать многофункциональные городские кварталы на местах бывших промзон и участков, которые неэффективно использовались. Власти ремонтируют дороги, строят жилье и необходимую инфраструктуру.