Ефимов: в Краснопахорском районе появится детская школа искусств

Новую детскую школу искусств откроют в поселке Щапово Троицкого административного округа столицы. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, учреждение построят на деньги адресной инвестиционной программы города.

«Учреждение рассчитано на одновременное пребывание до 250 человек», — отметил Ефимов.

Благодаря открытию школы в районе появится до 50 новых рабочих мест. В данный момент специалисты изучают и анализируют условия и особенности строительства объекта. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

В здании детской школы искусств будет три этажа. Там возведут не только помещения для проведения занятий: классы скульптуры, музыки, живописи, но и центр раннего развития, зрительный зал. В здании также будут оборудованы звукозаписывающая студия, библиотека с компьютерным классом, буфет, гардероб и медицинский кабинет.

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что в городе активно развивают таланты у молодежи. Для этого необходима соответствующая культурно-образовательная среда.

В столице функционирует 142 учреждения дополнительного образования в сфере искусства, в то время как в Новой Москве их пока только 18.

«Строящаяся школа позволит большему количеству детей получать дополнительное образование и избавит многих родителей от необходимости возить ребенка в школы, находящиеся далеко от дома», — сказал Фурсин.

На территории, прилегающей к объекту, организуют место для игр и проведения различных мероприятий.

В Троицком и Новомосковском административных округах возводят много объектов культуры, заметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Это делает ТиНАО не только комфортным местом для жизни и работы, но и привлекательным для досуга.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве школ и образовательных комплексов в районах Филимонковский, Внуково, Троицк, Щербинка.