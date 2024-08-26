Ефимов: пересадочный узел станции «Авиамоторная» завершили на 96%

Строительство пересадочного узла между станциями «Авиамоторная» Большой кольцевой и Калининской линий закончили на 96%. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, на создание комплекса ушло свыше 3,7 тысячи кубометров бетона.

В пассажирской зоне укладывают гранитный пол. В подходных коридорах и нижнем эскалаторном зале монтируют водозащитные декоративные алюминиевые панели, а в верхнем эскалаторном зале устанавливают реечный алюминиевый потолок и завершают облицовку стен мрамором.

Рабочие также продолжают монтировать инженерные системы и оборудование, в том числе вентиляцию, освещение и водопровод. Скоро специалисты приступят к обкатке и испытаниям эскалаторов.

Станцию Большого кольца «Авиамоторная» ввели в эксплуатацию в марте 2020 года, но она временно функционировала в составе Некрасовской линии. С 1 марта 2023 года при полном открытии движения по БКЛ станция действует в составе нового метрокольца.

Большая кольцевая линия считается главным проектом современного столичного метростроения. Она соединила существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от Кольцевой линии. Новый переход со станции «Авиамоторная» на станции БКЛ откроют до конца года.

«Станция Калининской линии находится на 40 метров глубже станции БКЛ, в связи с чем пересадка здесь имеет сложную структуру», — пояснил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, общая протяженность подземного коридора — 110 метров.