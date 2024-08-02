Ефимов: москвичи получили квартиры по программе реновации в 44 жилых комлексах в ВАО

С момента запуска программы реновации более 20 тысяч жителей Восточного административного округа столицы получили квартиры в новых 44 жилых комплексах, возведенных в 12 районах округа. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что шесть лет назад по решению мэра Сергея Собянина на востоке города под заселение передали первую новостройку по программе реновации.

«Теперь в Восточном административном округе возвели и передали под заселение жителей уже 44 жилых комплекса. Свыше 20 тысяч горожан отметили новоселье в современных квартирах», — отметил Владимир Ефимов.

Всего в рамках запущенной программы новое жилье получат 210 тысяч горожан из 1062 домов.

«Город придерживается набранного темпа реализации программы реновации и продолжает активно заниматься возведением жилья на востоке столицы. Сейчас в округе 41 дом находится в стадии строительства, для еще 54 жилых комплексов готовится проектная документация», — рассказал министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Все новые квартиры уже готовы к заселению. Строители провели там полную отделку по стандартам программы реновации, установили светильники, розетки, сантехнику и кухонные плиты. Доставить вещи на новое место жительства москвичам поможет сервис «Помощь при переезде».

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что договоры о заселении в возведенные дома на востоке столицы уже заключили 21,13 тысячи человек.

«В Северном Измайлове правообладателями современного жилья стали почти 5,8 тысячи человек, в Измайлове — более 4,6 тысячи, а в Перове — свыше 2,7 тысячи», — подчеркнул он.