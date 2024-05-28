Ефимов: квартиры по программе реновации получили более 150 тысяч москвичей

Более 150 тысяч москвичей стали обладателями новых квартир по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа реновации набрала хорошие темпы благодаря слаженной работе всех органов исполнительной власти Москвы и поддержке горожан. Более 150 тысяч жителей столицы уже получили современные квартиры в 292 новостройках. Раньше они проживали в 975 старых домах», — рассказал Владимир Ефимов.

С начала работы программы городские власти предложили квартиры в новостройках более чем 160 тысячам человек. Речь идет о жилье, полностью готовом к заселению: квартиры не только оснащены сантехникой и электрическими плитами, в них еще улучшена отделка. Кроме того, количество комнат в квартирах новостроек не меньше, чем в старых домах, а площадь зачастую даже больше.

Как отмечал глава города Сергей Собянина, с начала года в рамках проекта под заселение передали 20 жилых комплексов. Мэр Москвы лично утвердил высокие стандарты реновации, подчеркнул руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

С начала реализации программы договоры с городом заключили 27,7 тысячи жителей Юго-Восточного административного округа, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«На востоке столицы правообладателями жилья стали 19,8 тысячи человек, на западе — 18,7 тысячи, на севере — 18 тысяч, на юго-западе — 16,9 тысячи», — отметил он.

Сейчас строители возводят 224 новостройки для москвичей, которые уже ожидают переезда, а 253 многоквартирных дома находятся в стадии проектирования.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов и затрагивает около миллиона москвичей. Только за 2023 год в столице передали под заселение 59 новостроек и переселили свыше 47 тысяч человек. Ранее Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.