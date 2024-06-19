Ефимов: готовность эстакады над Варшавским шоссе на южном участке МСД составила более 70%

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строители продолжают вести работы на участке Московского скоростного диаметра от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Сейчас они готовятся к установке последнего пролетного строения эстакады над Варшавским шоссе, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ожидается, что эстакада на южном участке МСД обеспечит комфортный проезд над Курским направлением МЖД, линией МЦД-2, а также съезд с Московского скоростного диаметра на Варшавское шоссе и трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Ее общая длина с учетом основного хода и съезда превышает 500 метров.

«Готовность эстакады свыше 70%, а участка дороги от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — более 60%», — отметил Ефимов.

По его словам, работы на этом объекте планируют завершить до конца года.

Пролетные строения эстакады возводили с помощью продольной надвижки. Несмотря на то, что этот способ весьма трудоемкий, он позволяет сохранить комфорт для водителей. Дело в том, что монтаж балок между опорами производят без ограничения движения, пояснил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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