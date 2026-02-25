Единые правила отображения цен введут в России для маркетплейсов

Для маркетплейсов в России введут единые правила отображения цены товара вне зависимости от средства платежа. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме.

«Что из важного содержится в этом подходе, в новом законе — это введение порядка проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и соответствующие государственные реестры, включая и маркировку, и сертификаты», — сообщил глава кабмина.

По его словам, покупатели волнуются, что какие-то движения не позволят недорого приобрести товар, к которому они привыкли и который удобно доставлять.

Для самозанятых, вступивших в программу добровольного социального пенсионного страхования, введут преференции.

Ранее Конституционный суд России обязал интернет-магазины принимать возвраты товаров дистанционно.