Единую систему медиакоммуникаций запустят в марте 2025 года

В Москве состоялась конференция, посвященная наружной рекламе. На ней обсудили эффективность рекламных кампаний, продвижение продукта и другие темы. Кроме того, там объявили о запуске Единой системы цифровых коммуникаций.

«Мы создали полезное уличное медиа. И сегодня оно будет трансформироваться в большую цифровую медиаплатформу. Это позволит рекламодателю по-новому работать с аудиторией и доходить до каждого человека в отдельности. Реализовывать самые крутые проекты!» — заявил владелец и гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Все применяемые решения — собственные запатентованные разработки компании. Цель — добиться технологичности и оперативности. Запустить платформу планируют в марте 2025 года.