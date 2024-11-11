Единую систему медиакоммуникаций запустят в марте 2025 года

В Москве состоялась конференция, посвященная наружной рекламе. На ней обсудили эффективность рекламных кампаний, продвижение продукта и другие темы. Кроме того, там объявили о запуске Единой системы цифровых коммуникаций.
«Мы создали полезное уличное медиа. И сегодня оно будет трансформироваться в большую цифровую медиаплатформу. Это позволит рекламодателю по-новому работать с аудиторией и доходить до каждого человека в отдельности. Реализовывать самые крутые проекты!» — заявил владелец и гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Все применяемые решения — собственные запатентованные разработки компании. Цель — добиться технологичности и оперативности. Запустить платформу планируют в марте 2025 года.
«Уже долгие годы идет по стране диджитализация, наружная реклама становится быстрой, всем клиентам очень важно своевременно изменять креативы, добавлять новую информацию. Применяемый компанией экосистемный подход позволит коммуницировать персонально и соединять людей, бренды события, которые близки друг другу», — добавила руководитель направления медиакоммуникации и стратегии компании Надежда Чуйкина.
С начала года объем российского рекламного рынка вырос на 28% и превысил 400 миллиардов рублей. Перед холдингом стоит амбициозная задача — увеличить эти показатели еще в несколько раз.
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