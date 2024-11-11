Единую систему медиакоммуникаций запустят в марте 2025 года

пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР

В Москве состоялась конференция, посвященная наружной рекламе. На ней обсудили эффективность рекламных кампаний, продвижение продукта и другие темы. Кроме того, там объявили о запуске Единой системы цифровых коммуникаций.

«Мы создали полезное уличное медиа. И сегодня оно будет трансформироваться в большую цифровую медиаплатформу. Это позволит рекламодателю по-новому работать с аудиторией и доходить до каждого человека в отдельности. Реализовывать самые крутые проекты!» — заявил владелец и гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Все применяемые решения — собственные запатентованные разработки компании. Цель — добиться технологичности и оперативности. Запустить платформу планируют в марте 2025 года.

пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
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пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
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«Уже долгие годы идет по стране диджитализация, наружная реклама становится быстрой, всем клиентам очень важно своевременно изменять креативы, добавлять новую информацию. Применяемый компанией экосистемный подход позволит коммуницировать персонально и соединять людей, бренды события, которые близки друг другу», — добавила руководитель направления медиакоммуникации и стратегии компании Надежда Чуйкина.

С начала года объем российского рекламного рынка вырос на 28% и превысил 400 миллиардов рублей. Перед холдингом стоит амбициозная задача — увеличить эти показатели еще в несколько раз.

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