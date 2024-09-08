«Единство российского общества». Историк рассказал о специфике выборов в контексте СВО

Голосование в контексте специальной операции имеет свою специфику. В условиях глобального противостояния россияне сплотились, рассказал политолог, доктор исторических наук Вардан Багдасарян в рамках «Ночи выборов» .

«Это фиксация единства российского общества. <…> Это очень важно в условиях противостояния», — подчеркнул эксперт.

Сегодня идут попытки лишить человечества выбора, добавил Багдасарян.

«Не выбора как процедуры, а выбора как ментальной возможности. <…> При контроле над медиаресурсами в мире происходит процесс „вроде бы выборы есть“. На самом деле происходит манипулирование и зомбирование населения», — отметил он.

По его словам, России необходимо дать свой ответ на попытки технологического диктата. Соответствующие инструменты должны подчиняться ценностям и смыслам.

Единый день голосования в регионах России проходит в экстремальных условиях, рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она добавила, что ЦИК зарегистрировал минимум нарушений.