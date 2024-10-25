Единомышленники из 36 стран, занимающиеся экологией и вопросами защиты животных, приехали на саммит БРИКС

Глава международной инициативной группы из России Инесса Генералова в беседе с RT сообщила о визите на саммит БРИКС более 30 человек, которые занимаются экологией и вопросами защиты животных.

Она выразила надежду, что людям, занимающимся данным вопросом, удастся добиться того, чтобы в ЕАЭС, ШОС и БРИКС+ вопрос по тестированию бытовой химии и косметики на животных был решен. Генералова уверена, что со временем человечество перейдет на более современные, технологичные и гуманные решения.

Напомним, в 2023 году в Европейском союзе запретили тестировать средства по уходу за кожей, косметику и любые косметические ингредиенты на животных. Запрет коснулся абсолютно всех производителей, независимо от класса косметики.