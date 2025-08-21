Дзюдоист Малкин отметил, что обещания сбросить 5 кг за курс массажа обычно связаны с потерей жидкости

«Физиологическое воздействие массажа заключается в улучшении кровообращения и лимфотока, что помогает вывести излишки жидкости из тканей», — пояснил Малкин. Однако он подчеркнул, что это не приводит к потере жировой ткани и эффект от массажа временный — уменьшение объемов на один-два сантиметра.

По словам эксперта, для сжигания жира необходимы физические нагрузки и дефицит калорий, а час интенсивного массажа расходует всего 100–150 ккал.

Регулярный массаж может улучшить состояние кожи и снизить ощущение тяжести в ногах. В сочетании с правильным питанием и физической активностью он ускоряет видимые результаты за счет уменьшения отеков.

«Обещания сбросить пять килограмм за курс массажа обычно связаны с потерей жидкости, а не жира. Воспринимать массаж как основной метод похудения — ошибка», — заключил спортсмен.