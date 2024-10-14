Джефф Монсон женился по исламским традициям

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон женился, рассказала РИА «Новости» его супруга Екатерина. Она уточнила, что никах — венчание по мусульманским традициям прошло в Мечети, а свадьбу с гостями сыграют уже в следующем году.

Никах состоялся 7 октября.

«Поскольку мы с Джеффом не выносим личную жизнь на публику, то обряд венчания прошел довольно скромно. А торжественную свадьбу с многочисленными гостями планируем провести в 2025 году, скорее всего, весной», — рассказала жена Монсона.

Супруги планируют родить одного ребенка. Екатерина добавила, что вместе с мужем надеется, что Бог подарит им это счастье.

Летом Джефф Монсон принял ислам. Это произошло в Москве — по словам самого бойца, он долго шел к этому.