Джазмен Бутман: культуру нужно обсуждать на экономическом форуме, так как культурные составляющие завязаны на финансах

Джазмен, народный артист России Игорь Бутман во время Петербургского международного экономического форума заявил о том, что вопросы культуры также важно обсуждать в рамках экономики страны. Об этом сообщило ИА НСН.

По его словам, есть газодобывающая промышленность, которая приносит большие деньги, а есть музыка.

«Культуру нужно обсуждать на экономическом форуме, потому что культурные составляющие завязаны на финансах. Музыка за границей, например, приносит огромные деньги», — сказал артист.

Бутман выделил не только джаз и театры, но и электронную музыку, и поп-музыку. Все эти направления, на его взгляд, необходимо активно развивать в стране.

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