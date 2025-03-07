«Дзен» запустил проект «Знаменитые» о великих женщинах в тени мужчин

В преддверии 8 Марта «Дзен» запустил проект «Знаменитые». Он расскажет о великих женщинах в тени знаменитых мужчин.

На один день платформа изменила алгоритмы внимания: контент от представительниц прекрасного пола и про них стал еще заметнее. Рубрика «Знаменитые» — теперь на главной.

«Так, певица Клава Кока рассказала про пианистку Марию Анну Моцарт — сестру Вольфганга Моцарта. А телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала статью про Софью Толстую — жену Льва Толстого, которая боролась за собственный голос всю жизнь», — следует из пресс-релиза.

Проект поддержали знаменитые мужчины: Сергей Жуков, JONY и Иосиф Пригожин. Артисты переименовали свои каналы. Сергей Жуков превратился в мужа Регины Бурд — основательницы семейной кондитерской. Пригожин переименовал себя в мужа народной артистки России Валерии, а JONY назвался сыном Амины Гусейновой — клинического психолога и автора книги «Психология и педагогика воспитания».