«Дзен» и АСТ: 26% опрошенных россиян видят будущее в виртуальной реальности

К 100-летию со дня рождения писателя Аркадия Стругацкого платформа «Дзен» и издательство АСТ провели исследование. Целью опроса было выяснить, какие технологии россияне ждут от будущего, сообщил « Сноб ».

Большинство участников (34%) надеются, что наука сможет победить старение. Кроме того, 26% опрошенных видят будущее в виртуальной и дополненной реальности, а 23% — в колонизации Луны и Марса.

Говоря о любимых произведениях Стругацких, респонденты выделили «Пикник на обочине», «Трудно быть богом» и «Обитаемый остров». Среди причин выбора — философские и моральные вопросы (30%), предсказание научного прогресса и оптимизм в описании будущего (25%), а также социальная сатира (20%).