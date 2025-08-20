Аналитики информационной платформы «Дзен» выяснили, что самым популярным анимационным персонажем у россиян является Чебурашка. За него проголосовали 18% респондентов, сообщили «Известия».
Среди других популярных персонажей — герои студии DreamWorks, такие как Шрек или Беззубик из «Как приручить дракона», которые заняли второе место с результатом 17%. Бронзу рейтинга с 14% голосов взял легендарный отечественный дуэт — Заяц и Волк из мультсериала «Ну, погоди!».
В первую пятерку также вошли классические герои Disney (Микки Маус, Дональд Дак и другие) с 13%. Замыкают топ лидеров Кот Матроскин (9%) и Винни-Пух (7%).
