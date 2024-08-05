Двум жителям Кузбасса вынесут приговор по делу о мошенничестве с земельным участком

В Кузбассе суд вынес приговор двум жителям Новокузнецкого округа, которых обвинили в мошенничестве с земельным участком. Об этом сообщил сайт VSE42.RU.

Отмечается, что мужчины разработали целую мошенническую схему, чтобы завладеть участком, принадлежащим администрации района. Они обманули 65-летнего местного жителя, воспользовавшись его правом на получение участка для ведения фермерского хозяйства, а затем хотели продать землю, написал newstracker.ru.

Теперь обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Дело рассмотрит Калтанский районный суд.

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