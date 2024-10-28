Двум губернаторам напророчили отставку до конца года

«Ведомости»: Голубев и Уйба могут потерять посты губернаторов до конца года

Глава Ростовской области Василий Голубев и губернатор Республики Коми Владимир Уйба вскоре могут оставить свои посты. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета «Ведомости» .

По их словам, точечные отставки руководителей одного-двух субъектов страны возможны до конца этого года.

Среди глав регионов, ротацию которых обсуждают в администрации президента, по словам источников «Ведомостей», есть Василий Голубев и Владимир Уйба. Окончательное решение об их дальнейшей работе на этих должностях будет принимать президент.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков эти данные данные пока никак не комментировал.

Также собеседники газеты отметили, что основные отставки, по их информации, состоятся весной 2025 года.