Двукратный чемпион мира по плаванию Чупков заявил, что не чувствует в себе готовности быть тренером
Двукратный чемпион мира по плаванию брассом Антон Чупков заявил RT, что ему предлагали стать тренером, но он не чувствует себя готовым к такой работе каждый день.
Чупков не исключает, что может консультировать спортсменов и давать им советы.
«Я тебя учу не плавать, а думать», — пересказывает он слова своего тренера.
Также он признался, что приехал на чемпионат России в Казань и ощутил сильную ностальгию, наблюдая за другими спортсменами.
Подробнее о позиции Чупкова можно узнать в интервью на сайте RT.