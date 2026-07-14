Двукратный чемпион мира по плаванию Чупков заявил, что не чувствует в себе готовности быть тренером

Фото: Бассейн «Бриз» после капитального ремонта в Дмитрове / Медиасток.рф

Двукратный чемпион мира по плаванию брассом Антон Чупков заявил RT , что ему предлагали стать тренером, но он не чувствует себя готовым к такой работе каждый день.

Чупков не исключает, что может консультировать спортсменов и давать им советы.

«Я тебя учу не плавать, а думать», — пересказывает он слова своего тренера.

Также он признался, что приехал на чемпионат России в Казань и ощутил сильную ностальгию, наблюдая за другими спортсменами.

Подробнее о позиции Чупкова можно узнать в интервью на сайте RT.