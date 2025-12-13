Двухцветная гигантская белка появилась в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке пополнение — на экспозиции появилась двухцветная гигантская белка по кличке Рикки-Тикки. Об этом сообщила Neva.Today .

Самка грызуна прибыла из зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Рикки-Тикки всего восемь месяцев, но она уже достигла размеров взрослой особи и весит килограмм 380 граммов, что в пять раз больше веса обычной белки.

С сентября животное находилось на карантине. Пока для белки готовили вольер, она привыкала к сотрудникам учреждения и проходила ветеринарное обследование.