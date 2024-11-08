Двух вьетнамок поймали в Шереметьеве с партией элитного вина на 2 млн рублей

Шереметьевские таможенники обнаружили в багаже двух прилетевших из Китая вьетнамок 16 бутылок элитного французского вина. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

Стоимость этой партии дорогостоящего алкоголя составляет два миллиона рублей. При этом иностранки уверяли, что оригинальное Chateau Mouton Rothschild Pauiilic 1999, 2019 и 2021 годов производства они везли просто для друзей.