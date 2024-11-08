Двух вьетнамок поймали в Шереметьеве с партией элитного вина на 2 млн рублей

Шереметьевские таможенники обнаружили в багаже двух прилетевших из Китая вьетнамок 16 бутылок элитного французского вина. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.
Стоимость этой партии дорогостоящего алкоголя составляет два миллиона рублей. При этом иностранки уверяли, что оригинальное Chateau Mouton Rothschild Pauiilic 1999, 2019 и 2021 годов производства они везли просто для друзей.
Все вино в итоге изъяли, а пассажиркам вручили административные протоколы за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.
Эта статья предусматривает штраф от ½ до двукратного размера стоимости товара.
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