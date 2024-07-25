Двойник Ди Каприо признался, что сходство со знаменитостью вдохнуло новую жизнь в его карьеру

На красной дорожке Шукшинского кинофестиваля появился двойник Леонардо Ди Каприо — Александр Ясень. Сайту « Метро » он рассказал, что внешнее сходство со знаменитостью вдохнуло новую жизнь в его карьеру.

Александр окончил ГИТИС, после служил в театре «Глас» и театре юного зрителя. О своей схожести с Ди Каприо он узнал в 2016 году, когда проживал сложный период в своей жизни. Однажды актера пригласили на пробы — нужно было сыграть ДиКаприо, сообщил сайт altai.aif.ru.

Отмечается, что после первого проекта пошла волна новых. Недавно Ясень сыграл главную роль в фильме «Лео, у нас сибирские обстоятельства».