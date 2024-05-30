Движение запустили по новому мосту через Черную речку в Петербурге

В Петербурге открылось движение по новому мосту через Черную речку. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Новый мост достигает в длину 29,2 метра. Машину смогут двигаться по нему по двум полосам. Кроме того, мост имеет две трехметровые пешеходные зоны.

Как добавил «Петроград», новый мост позволил разгрузить обстановку в жилом квартале на Ушаковской набережной.