Движение по Фадеевскому путепроводу в Краснодаре будет остановлено с 6 по 20 декабря

В Краснодаре с 6 по 20 декабря 2025 года полностью перекроют движение по Фадеевскому мосту, соединяющему жилые кварталы с аэропортом и трассой М-4 «Дон». Администрация Краснодарского края объявила, что закрытие моста является временной, но необходимой мерой, связанной с проведением ремонтных работ, написал сайт kubanpress.ru .

Повреждения конструкции возникли после столкновения грузовика с опорой моста весной 2025 года, что вызвало трещины и деформации. Проектировщики подчеркнули, что частичный ремонт без перекрытия движения потребовал бы значительно большего времени и затрат.

Ремонтные работы включают замену дорожного полотна, опор, пролетных строений, инженерных сетей и установку шумозащитных экранов. Будут оборудованы новые тротуары, освещение и дренажная система. На ремонт выделено 2,5 миллиарда рублей.