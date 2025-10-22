Движение по Большому Смоленскому мосту в Петербурге запустят к 2027 году

В Санкт-Петербурге продолжается строительство Большого Смоленского моста через Неву. Открыть переправу и запустить по ней движение транспорта планируют в 2027 году, сообщил « Петроград » со ссылкой на результаты заседания постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗакСа.

Известно, что первый этап работ готов на 42%, второй — на 11%. Общий бюджет проекта составляет 62 миллиарда рублей, из них 15 миллиардов — федеральный кредит.

Строители работают по графику, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов к 2027 году.