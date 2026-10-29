Движение по Большому Обуховскому мосту в Петербурге открыли после ремонта

На внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге досрочно завершили ремонт Большого Обуховского моста и восстановили движение по всем полосам. Об этом сообщил сайт Petrograd со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Специалисты восстанавливали деформационный шов на 57-м километре автодороги с 6 октября. Изначально работы планировали завершить к 31 октября, однако дорожные службы убрали временные знаки и ограждения к 02:00 28 октября — на три дня раньше установленного графика.

На период ремонта на переправе перекрывали две полосы движения, а скорость на оставшихся ограничивали до 50 километров в час, из-за чего на вантовом мосту регулярно образовывались заторы.