Движение открыли на внешней стороне Садового кольца после велофестиваля

В центре Москвы начали поэтапно восстанавливать движение транспорта после проведения велофестиваля. Об этом сообщило РИА «Новости».
Проезд уже открыли на внешней стороне Садового кольца — от Зубовской улицы до проспекта Академика Сахарова. Ранее движение на этом участке перекрывали из-за проведения велопарада, гонки и легкоатлетической эстафеты.
Ранее ЦППК сделала провоз велосипедов бесплатным в день Весеннего фестиваля. Один билет давал право провезти велосипед, который можно было разместить в тамбуре или салоне — на специальных креплениях. В этот день для участников фестиваля организовали три заезда по Садовому кольцу — в 15:00, 16:00 и 17:00.
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