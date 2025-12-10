Движение на некоторых участках Василеостровского района в Петербурге будет перекрыто с 12 декабря

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга с 12 декабря до февраля 2026 года будет частично ограничено движение автотранспорта из-за работ по прокладке инженерных сетей. Об этом сообщил сайт rosbalt.ru со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекцию.

Частичное ограничение движения начнется 12 декабря и продлится до 7 января на участке Большого проспекта Васильевского острова от 26-27-й линий до Косой линии. Полностью ограничения будут сняты только в феврале 2026 года.

Водителям рекомендовано учитывать изменения в схеме движения и ориентироваться на установленные указатели объезда.