Движение беспилотного транспорта запустят на трассе Москва-Казань в 2026 году

Россия делает важный шаг в будущее в сфере транспорта — скоро по трассе М-12 Москва-Казань начнут курсировать беспилотные автомобили. Директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова на конференции ЦИПР сообщила, что подготовительные работы уже близятся к завершению.

Перед запуском необходимо завершить тестирование инфраструктуры и ее взаимодействия с автономным транспортом.

Это важный этап масштабного проекта по созданию беспилотных логистических коридоров, который реализуется по поручению президента России

«Мы в 2026 году хотим запустить беспилотное движение по трассе М-12 Москва-Казань. В целом доделывается цифровая инфраструктура, и можно будет выпускать туда беспилотный автомобильный транспорт», — пояснила Давыдова.

В рамках проекта к концу 2025 года на российские дороги должны выйти более 90 грузовиков без водителей, а к 2028 году их количество планируется увеличить до 313.

Автономный транспорт уже тестируют на трассе М-11.

Инициатива, которую реализуют в рамках транспортной стратегии России до 2030 года, соответствует курсу на цифровую трансформацию отрасли.